Об этом он заявил в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.
Напомним, народные депутаты Максим Бужанский и Олег Волошин подали проект закона об изменении регламента Парламента для “защиты русского языка”.
Парламентарии жалуются, что в регламенте Верховной Рады языком работы установлен украинский язык.
“То есть, в регламенте Верховной Рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств Украины”, – написано в пояснительной записке.
Бужанский и Волошин заявляют, что “русскоязычные граждане, среди которых и нардепы, имеют такие же права, как и украиноязычные, и платят налоги”.
Депутаты предлагают разрешить проводить выступления в Верховной Раде на русском языке.
“Буду разговаривать с Бужанским, чтобы он отозвал эту инициативу. Я считаю, что это крайне неправильная форма”, – сказал Арахамия.
- Напомним, что подавляющее большинство украинцев выступают против введения русского языка как второго государственного.