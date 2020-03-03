Глава фракции “Слуги народа” в Верховной Раде Давид Арахамия намерен убедить коллегу по фракции Максима Бужанского, чтобы он отозвал законопроект №3084, которым предлагается разрешить выступать в Парламенте на русском языке.

Об этом он заявил в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

Напомним, народные депутаты Максим Бужанский и Олег Волошин подали проект закона об изменении регламента Парламента для “защиты русского языка”.

Парламентарии жалуются, что в регламенте Верховной Рады языком работы установлен украинский язык.

“То есть, в регламенте Верховной Рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств Украины”, – написано в пояснительной записке.

Бужанский и Волошин заявляют, что “русскоязычные граждане, среди которых и нардепы, имеют такие же права, как и украиноязычные, и платят налоги”.

Депутаты предлагают разрешить проводить выступления в Верховной Раде на русском языке.

“Буду разговаривать с Бужанским, чтобы он отозвал эту инициативу. Я считаю, что это крайне неправильная форма”, – сказал Арахамия.