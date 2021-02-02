Об этом он сказал журналистам, сообщает информагентство “Интерфакс-Украины”.
“По поводу коалиции мы (с лидером “Батькивщины” Юлией Тимошенко, – ред.) ничего не обсуждали, но все возможно в стране”, – сказал Арахамия.
По его словам, фракция “Слуги народа”, как монобольшинство, никогда не работала “в режиме коалиции” и это может быть непривычно, “потому что надо будет больше вопросов согласовывать друг с другом”.
“Но что касается потенциального коалиционного соглашения или с Тимошенко, или с другой фракцией или группой, то это – открытый диалог”, – добавил глава фракции “Слуги народа”.
- Ранее глава “Батькивщины” Юлия Тимошенко прокомментировала возможное создание новой коалиции со “Слугой народа”. На ее взгляд, единственным выходом из кризисной ситуации является объединение всех политических сил.