Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает возможности создания коалиции с фракцией партии "Батькивщина" в Верховной Раде.

Об этом он сказал журналистам, сообщает информагентство “Интерфакс-Украины”.

“По поводу коалиции мы (с лидером “Батькивщины” Юлией Тимошенко, – ред.) ничего не обсуждали, но все возможно в стране”, – сказал Арахамия.

По его словам, фракция “Слуги народа”, как монобольшинство, никогда не работала “в режиме коалиции” и это может быть непривычно, “потому что надо будет больше вопросов согласовывать друг с другом”.

“Но что касается потенциального коалиционного соглашения или с Тимошенко, или с другой фракцией или группой, то это – открытый диалог”, – добавил глава фракции “Слуги народа”.