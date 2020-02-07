Соответствующий комментарий Арахамия дал журналистам в кулуарах Парламента.
По словам нардепа, Ткаченко “озвучил его мысли”.
“Максиму Ткаченко сказал, что ты мои мысли озвучил вслух”, – отметил Арахамия.
Он утверждает, что нардеп Кучеренко провоцировал “слуг народа” и пытался “расшатать ситуацию”.
“Вы просто не видели, вам не слышно, как этот человек держался тихонько и просто расшатывал ситуацию, пытаясь радикализировать. Они хотели вчера драки. Вы же видели, как Власенко (депутат от “Батькивщины” Сергей Власенко, – ред.) пытался создать драку? Но у нас была четкая позиция не расшатывать ситуацию и не давать им какую-то возможность показать, что они что-то в этом процессе вообще имеют, хоть какое-то влияние или участие”, – заявил Арахамия.
Он также проинформировал, что в “Слуге народа” не намерены реагировать на ситуацию с Кучеренко.
“Пусть они как двое мужчин разбираются. Я не хочу в это втягивать фракции, партии, политику, полицию. Вот есть закон и есть двое мужчин, пусть они сами разбираются между собой”, – заявил Арахамия.
(На видео – с 1:15)
- 6 февраля во время пленарного заседания Верховной Рады и рассмотрения законопроекта о запуске рынка земли между народным депутатом от фракции “Слуги народа” Максимом Ткаченко и народным депутатом от фракции “Батькивщины” Алексеем Кучеренко произошла перепалка. При этом “слуга народа” употребил нецензурную лексику.
- Алексей Кучеренко подал заявление в полицию на Максима Ткаченко и намерен жаловаться в комитет ВР по регламенту и депутатской этике.