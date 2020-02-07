Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия поддержал своего коллегу Максима Ткаченко, который накануне в нецензурной форме пообщался с нардепом от "Батькивщины" Алексеем Кучеренко.

Соответствующий комментарий Арахамия дал журналистам в кулуарах Парламента.

По словам нардепа, Ткаченко “озвучил его мысли”.

“Максиму Ткаченко сказал, что ты мои мысли озвучил вслух”, – отметил Арахамия.

Он утверждает, что нардеп Кучеренко провоцировал “слуг народа” и пытался “расшатать ситуацию”.

“Вы просто не видели, вам не слышно, как этот человек держался тихонько и просто расшатывал ситуацию, пытаясь радикализировать. Они хотели вчера драки. Вы же видели, как Власенко (депутат от “Батькивщины” Сергей Власенко, – ред.) пытался создать драку? Но у нас была четкая позиция не расшатывать ситуацию и не давать им какую-то возможность показать, что они что-то в этом процессе вообще имеют, хоть какое-то влияние или участие”, – заявил Арахамия.

Он также проинформировал, что в “Слуге народа” не намерены реагировать на ситуацию с Кучеренко.

“Пусть они как двое мужчин разбираются. Я не хочу в это втягивать фракции, партии, политику, полицию. Вот есть закон и есть двое мужчин, пусть они сами разбираются между собой”, – заявил Арахамия.

(На видео – с 1:15)