Об этом он рассказал в комментарии журналистам, сообщают #Буквы.
Он напомнил, что к законопроекту были поданы более 4 тысяч поправок.
“Никто не знает, как пойдет этот процесс. Мы в него заходим, а дальше будем двигаться органическим путем. Четыре тысячи правок. Две тысячи правок – это просто генерация текста, но мы их должны по регламенту рассматривать”, – заявил нардеп.
“Сегодня работаем до ночи. Мы проголосовали за это на фракции. Люди говорят: мы устали, давайте сядем, доработаем, сколько возможно, сегодня, увидим нашу скорость. Вы же понимаете, что мы парализуем Раду благодаря этому законопроекту? Идем по регламенту – это может на месяц парализовать”, – подчеркнул Арахамия.
Он также проинформировал, что на сегодняшнем собрании фракции с участием президента Владимира Зеленского состоялось сигнальное голосование.
“У нас есть голоса, достаточно. Более 226”, – заверил Арахамия.
- Сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский провел в Верховной Раде встречу с нардепами от фракции “Слуги народа” по земельному законопроекту.
- Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию. В общей сложности было подано более 4 тысяч поправок.
- 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине. Среди 11 рассматриваемых документов был поддержан проект закона № 2178-10. #Буквы разбирались в том, какие нововведения прописаны в законопроекте.