Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что вечернее заседание сегодня может затянуться до ночи в связи с рассмотрением поправок к законопроекту о рынке земли.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, сообщают #Буквы.

Он напомнил, что к законопроекту были поданы более 4 тысяч поправок.

“Никто не знает, как пойдет этот процесс. Мы в него заходим, а дальше будем двигаться органическим путем. Четыре тысячи правок. Две тысячи правок – это просто генерация текста, но мы их должны по регламенту рассматривать”, – заявил нардеп.

“Сегодня работаем до ночи. Мы проголосовали за это на фракции. Люди говорят: мы устали, давайте сядем, доработаем, сколько возможно, сегодня, увидим нашу скорость. Вы же понимаете, что мы парализуем Раду благодаря этому законопроекту? Идем по регламенту – это может на месяц парализовать”, – подчеркнул Арахамия.

Он также проинформировал, что на сегодняшнем собрании фракции с участием президента Владимира Зеленского состоялось сигнальное голосование.

“У нас есть голоса, достаточно. Более 226”, – заверил Арахамия.