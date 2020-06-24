Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил о том, что коллеге по фракции Ирине Аллахвердиевой все делают комплименты, а обнародованный диалог с главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко является монтажом.

Об этом Арахамия сказал в эфире телеканала “112 Украина”.

Напомним, глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой. Разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – “баба рабочая, как корабельная сосна”. И “вообще красотка”.

В конце он подытожил: “Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. он подпрыгнет. выкурит все айкосы. Скажет: “Баба да, баба, да ”.

“Единственное, что последовательность разговора была склеена. Это было – мы нашли сейчас оригинал этой записи, там все это абсолютно видно. То есть, это было два диалога. Один диалог, где господин Корниенко говорит: “Ира у нас красавица”, я говорю: “Да”. И мы всегда это говорим Ире в лицо. Наша коллега, она всегда хорошо выглядит”, – сказал Арахамия.

Он добавил, что высказывания, которые слышны на второй части видео, были на политическом сленге. Нардепы сравнили Аллахвердиеву с корабельной сосной. Как объясняет Арахамия, это значит, что его коллега “крепкая, пройдет 400 округов и победит”.

“В чистом виде политологическая дискуссия по поводу перспектив кандидата в мэры. Это не касается Ирины Аллахвердиевой, потому что она не идет – она уже народный депутат, она не идет ни в какие мэры”, – заявил Арахамия.

Глава фракции считает, что кто-то пытается таким образом скомпрометировать Ирину Аллахвердиеву и назвал это “грязной политической технологией”.