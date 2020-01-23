Об этом он рассказал в интервью “Украинской правде”.
Так, журналист отметил, что осенью Арахамия прогнозировал 75-процентную вероятность досрочного роспуска Парламента.
“Вероятность уменьшилась до 40 % за счет того, что мы учимся”, – заявил в ответ нардеп.
По словам Арахамии, “слуги народа” приобретают опыт и уже “научились спорить”.
“Раньше все были абсолютно неопытные, мы фактически слушали более опытных людей из Офиса (президента Украины, – ред.). А сейчас наши люди уже приобретают опыт, и они научились аргументировать и спорить. Это нормальный процесс, но надо понимать, что все равно наибольшее доверие в обществе получил президент. Мы – партия президента, мы – монобольшинство в Парламенте, поэтому я удивляюсь, когда людей удивляет, что у нас полная синхронизация с Офисом президента и президентом”, – отметил он.
Нардеп также заявил, что остается председателем фракции “Слуги народа” и в этом вопросе ориентируется на решение президента Владимира Зеленского.
“Если он мне скажет уйти, то я уйду, даже не буду обсуждать”, – подчеркнул Арахамия.
- Ранее Владимир Зеленский заявлял, что распустит Парламент, если в партии “Слуга народа” произойдет раскол. “Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение. И если они сами начнут есть друг друга, я через год их распущу. Это факт”, – подчеркивал он.
- 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский, говоря о Верховной Раде девятого созыва на встрече с детьми, отметил, что “уже пора менять и этих”. Впоследствии спикер ВР Дмитрий Разумков сообщил, что Зеленский мог “просто пошутить”.