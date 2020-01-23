Об этом он рассказал в интервью “Украинской правде”.

Так, журналист отметил, что осенью Арахамия прогнозировал 75-процентную вероятность досрочного роспуска Парламента.

“Вероятность уменьшилась до 40 % за счет того, что мы учимся”, – заявил в ответ нардеп.

По словам Арахамии, “слуги народа” приобретают опыт и уже “научились спорить”.

“Раньше все были абсолютно неопытные, мы фактически слушали более опытных людей из Офиса (президента Украины, – ред.). А сейчас наши люди уже приобретают опыт, и они научились аргументировать и спорить. Это нормальный процесс, но надо понимать, что все равно наибольшее доверие в обществе получил президент. Мы – партия президента, мы – монобольшинство в Парламенте, поэтому я удивляюсь, когда людей удивляет, что у нас полная синхронизация с Офисом президента и президентом”, – отметил он.

Нардеп также заявил, что остается председателем фракции “Слуги народа” и в этом вопросе ориентируется на решение президента Владимира Зеленского.

“Если он мне скажет уйти, то я уйду, даже не буду обсуждать”, – подчеркнул Арахамия.