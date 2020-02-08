Об этом шла речь в ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

“Вы сгенерировали 3700 правок. Если сейчас их проходить… Мы абсолютно культурно каждую правку [проходим], можете включить телевизор и увидеть… Это займет до мая. У нас парламентско-президентская республика, высший законодательный орган заблокирован на три месяца. А зарплаты шахтерам, медицинская реформа, изменения в Кабмин… Кто будет отвечать за то, что на месяца парализован парламент?”, — сказал Арахамия, обращаясь к сопредседателю ОПЗЖ Юрию Бойко.

В свою очередь Бойко обвинил “Слуг народа” в том, что они рассматривают только собственные законопроекты и принимают только собственные лоббистские законы.

“Вы полностью исключили другие фракции из этого процесса, поэтому все лоббистские законы, игорный бизнес и все остальное они приняли… Мы лучше разберемся с рынком земли, примем решение, которое примет украинские народ, и будет работать парламент”, — ответил он.

На видео с 2 часов 40 минут

Напомним, накануне Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению законопроекта о запуске рынка земли. К нему было подано в общей сложности 4018 правок. За первый день Верховная Рада Украины рассмотрела 184 правки.