Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия написал колонку, в которой возложил ответственность за скандальное решение Конституционного суда по е-декларированию на пятого президента Петра Порошенко и "его судей".

Колонка была сегодня опубликована на сайте издания “Украинская правда”. На публикацию уже отреагировали в партии “Европейская Солидарность”.

В публикации под названием “Порошенко и его циничные… судьи” Арахамия утверждает, что нынешний состав Конституционного суда формировался при участии пятого президента, а поэтому судьи КСУ – это якобы “судьи Порошенко”.

“Это очень похоже на странноватую шутку, но это действительно произошло: Порошенко обвинил Банковую в давлении на суд! В ситуации, когда суд хочет отменить все революционные достижения последних лет. А действующий президент хочет через прозрачные инструменты, через решение СНБО и Верховной Рады остановить откровенный реванш… Сегодня судьи КС – это судьи самого Порошенко. Именно так. Он каждого отдельно отбирал и рекомендовал на должности”, – написал Арахамия.

Нардеп также утверждает, что Порошенко в свое время “пользовался судами и судьями”.

“Все забыли.., как по желанию тогдашней Банковой выбрасывали с территории государства Михеила Саакашвили, как пытались лишить работы Савика Шустера, как давили на мэра Львова Андрея Садового, организовав искусственный “мусорный кризис”? Для этого Порошенко очень активно манипулировал судами”, – объявил Арахамия.

Кроме того, по мнению нардепа, “даже создав формально все антикоррупционные институты, именно команда Порошенко не давала им работать”.

Глава фракции “СН” добавил, что в конце каденции Порошенко была “прямо отменена уголовная ответственность за незаконное обогащение”.

Таким образом Арахамия попытался доказать законность инициативы действующего президента Владимира Зеленского, который предложил прекратить полномочия всех судей Конституционного суда. По мнению нардепа, Зеленский “предложил действительно историческое решение: обновить состав Конституционного суда, набрав людей профессиональных и способных защищать Конституцию от незаконных посягательств”.

Арахамия утверждает, что на встрече с послами G7 было согласовано, что новый состав КСУ “будет формироваться максимально прозрачно, а также при участии общественности и международных партнеров”.

На эту колонку уже отреагировала сопредседатель фракции “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко. Она, в частности, опровергла утверждение Арахамии о поддержке инициативы Зеленского по роспуску КСУ со стороны западных партнеров.

“Для оправдания ничтожного и непутевого законопроекта Зеленского Арахамия приплетает поддержку этого законопроекта со стороны ЕС и НАТО. Послы стран G7, с которыми мы и в предыдущие годы, и сейчас на постоянном контакте, удивлены. По нашей информации, представители G7 не общались с Арахамией на темы антиконституционного законопроекта”, – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекта Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.

“Борьба с коррупцией должна идти бок о бок с верховенством права. Это и есть позиция ЕС, НАТО, G7, всего цивилизованного мира. Который фактически назвал идеи Зеленского ничтожными и далекими от верховенства права. Юрист по образованию Зеленский, собственно, мог бы прочитать Конституцию Украины, чтобы понять пределы своих полномочий. Но… логику его действий Арахамия как-то объяснил на шоу Шустера: “Он так захотел!” – отметила Геращенко.

Прокомментировала нардеп и заявление Арахамии о “судьях Порошенко”.

“Арахамия пафосно восклицает, что “судьи КС – это судьи самого Порошенко”, поскольку кого-то он назначал, а кто-то при нем работал. Но есть одно “но”. Арахамия сегодня – это также Арахамия самого Порошенко. Так же, как Кулеба, Аваков, кто там еще, кто во времена президентства Порошенко были волонтерами, брали с рук Порошенко награды, работали министрами и послами. Но у Арахамии точка зрения определяется местом сидения”, – подчеркнула Геращенко.

“Мы все видим, как Зеленский пользуется ГБР, прокуратурой, судами и судьями. Единственное, что нужно для полной власти и установления тоталитаризма, – это еще и полностью свои антикоррупционные органы и КСУ. Судей которого будет выбирать такая же “прозрачная” комиссия, как и комиссия монобольшинства по САП”, – добавила она.

Кроме того, Геращенко сообщила, что нардепы от “Слуги народа” “сейчас, чтобы не проходить проверки, отказываются голосовать за любые законы, которые вернут ответственность за недостоверное декларирование”.\

Нардеп также обратила внимание на тот факт, что голосование КСУ по е-декларированию произошло уже после проведения местных выборов.

“Посмотрим глубже. Уголовная ответственность за незаконное обогащение была отменена КСУ за несколько недель до президентских выборов, и это решение ударило по рейтингу нашей команды, забрав голоса на выборах. Нынешнее скандальное решение о фактической ликвидации декларирования КСУ принимает через день после выборов. Иначе “слуги”, пролетевшие с зонтом над Киевом и Львовом, Одессой и Харьковом, Краматорском и Тернополем, не набрали бы и процента голосов”, – отметила Геращенко.

Нардеп выразила мнение, что действующий глава государства пытается узурпировать власть.

“Сначала псевдоопрос, такая мини-репетиция будущих референдумов, затем попытка незаконного роспуска КСУ и назначение полностью своего… Следующий указ или законопроект, по такой же логике, будет о пожизненном императорстве?” – написала Геращенко.

Решение КСУ касательно НАПК и неправдивого декларирования

27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.

В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.

В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.

Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.

Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей НАПК.

29 октября Кабинет Министров Украины обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников. Впоследствии Национальное агентство по предупреждению коррупции вернуло доступ к единому реестру электронных деклараций.