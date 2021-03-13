Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия извинился за то, что припарковал свой незадекларированный Land Cruiser на пешеходном переходе. Однако при этом он посетовал на отсутствие личного водителя и плохую работу киевских коммунальщиков.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Как сообщалось, 12 марта рядом с Офисом президента Владимира Зеленского на улице Банковой в Киеве заметили авто главы фракции “Слуги народа” в парламенте Давида Арахамии, припаркованное с грубыми нарушениями. Его Toyota Land Cruiser был размещен на пешеходном переходе.

Арахамия извинения за этот инцидент.

“Хочу извиниться перед всеми гражданами Украины и, конечно, жителями столицы. У меня оправданий нет. Я как обычный человек. Я не пользуюсь государственным водителем, который мне положен, государственным авто. Я пользуюсь своим собственным авто и постоянно сам за рулем. И (как любой водитель) могу иногда нарушать. Нарушаю, плачу штрафы, несу ответственность, предусмотренную законом”, — сказал он.

В то же время он посетовал на местных коммунальщиков и отметил, что такое нарушение совершил не он один.

“Там немного несовершенна работа местных коммунальных служб. Потому что был снег, и я не видел разметки. И там машина… Там, где я парканулся, как раз выезжала машина. И я встал на место, где была уже с нарушениями машина”, — добавил нардеп.