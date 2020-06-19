Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что решение оставить нардепов монобольшинства на Александра Скичко – реакция на их отказ поддержать сложение мандата Святославом Вакарчуком.

Об этом идет речь в материале #Букв “Как “Слуги” проигнорировали Зеленского, а Арахамия пригрозил оставить фракцию на Скичко”.

Накануне Арахамия написал в партийный чат, что после двух часов руководить фракцией оставляет Александра Скичко.

Но Скичко в ответ взял самоотвод.

Заместитель Арахамии Александр Корниенко тут же потроллил Скичко, что он так надеялся, что это наконец произойдет.

На вопрос Букв, что произошло, “слуги” ответили, что это просто шутка.

Сам Арахамия написал, “что старый волк устал”.

Позднее же его коллеги признались, что это была совокупная реакция на события дня, и в частности то, что фракция не дала голоса за сложение мандата Святославом Вакарчуком.

“Я так понимаю, что он с ним (Вакарчуком) договорился, что все пройдет без проблем. А здесь наши решили выпендриваться. Вот Давид и написал так в чат. На самом деле, думаю, что, если бы Вакарчук пришел в зал и объяснил, почему так делает, мы бы его поддержали. Думаю, со второй попытки отпустим“, – сказал депутат монобольшинства.