Давид Арахамия пригрозил Грузии сильными дипломатическими проблемами в случае, если страна отзовет своего посла из Украины в связи со скандалом вокруг Михеила Саакашвили.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахари заявил, что если Верховная Рада Украины назначит Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам, Грузия отзовет своего посла.

Комментируя сложившуюся ситуацию, глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия назвал Грузию “небольшой страной”, которая проявляет “политическую агрессию”.

“Почему Грузии так нервничает? Можно было бы просто абсолютно отреагировать. Кто-то кого-то взял, даже не на первое лицо, не на второе, а вице-премьер. Зачем тогда делать такую политическую агрессию? Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом, которая значительно меньше, так реагирует”, — сказал он в комментарии изданию “Обозреватель”.

Также политик пригрозит Грузии сильными дипломатическими проблемами.

“Если у нас будут проблемы дипломатические, то у Грузии они будут сильнее, чем у нас. Это же не США, которые говорят: “У вас будут дипломатические проблемы”. Это Грузия. Надо об этом не забывать”, – добавил он.

Стоит отметить, что заявление Арахамия вызвало негативную реакцию в Грузии. Информацию об этом политик подтвердил в комментарии #Буквам. При этом он заявил, что, не смотря на это, его мнение по этому вопросу не изменилось.

Председатель фракции “Слуги народа” подчеркнул, что считает, что Украина — суверенное государство, и, следовательно, другие страны не должны вмешиваться в решения, принимаемые украинским правительством. Он добавил, что это касается не только Грузии, а любой страны “независимо от размера”.