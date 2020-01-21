Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Он пояснил, что позиции фракции по этому поводу пока нет, но лично он – против.

“Если спрашиваете мою личную позицию, я категорически против… Я буду категорически не поддерживать такое решение”, – заявил он.

Также он пояснил, что позицию фракции озвучат после заседания.

Несмотря на резонанс в СМИ, Арахамия отметил, что услышал об этом назначении впервые именно во время эфира.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 20 января, и.о. директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова записала видеообращение, в котором заявила о назначении своих заместителей, не назвав их имена.

Первым заместителем был назначен 44-летний Александр Петрович Бабиков.

Сообщается, что Бабиков окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности “Правоведение”, в 2019 году получил степень кандидата юридических наук по специальности уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

По информации адвоката семей Небесной сотни Евгении Закревской, с 2017 по 2019 годы Бабиков представлял в судах интересы сбежавшего президента Украины Виктора Януковича.

В своем видеообращении Венедиктова назвала информацию о возможном назначении заместителем главы ГБР Александра Бабикова — адвоката сбежавшего экс-президента Украины Виктора Януковича — “манипуляцией” и “спланированной акцией”, направленной на дискредитацию ведомства.