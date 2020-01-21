Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.
Он пояснил, что позиции фракции по этому поводу пока нет, но лично он – против.
“Если спрашиваете мою личную позицию, я категорически против… Я буду категорически не поддерживать такое решение”, – заявил он.
Также он пояснил, что позицию фракции озвучат после заседания.
Несмотря на резонанс в СМИ, Арахамия отметил, что услышал об этом назначении впервые именно во время эфира.
Как сообщалось ранее, в понедельник, 20 января, и.о. директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова записала видеообращение, в котором заявила о назначении своих заместителей, не назвав их имена.
Первым заместителем был назначен 44-летний Александр Петрович Бабиков.
Сообщается, что Бабиков окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности “Правоведение”, в 2019 году получил степень кандидата юридических наук по специальности уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
По информации адвоката семей Небесной сотни Евгении Закревской, с 2017 по 2019 годы Бабиков представлял в судах интересы сбежавшего президента Украины Виктора Януковича.
В своем видеообращении Венедиктова назвала информацию о возможном назначении заместителем главы ГБР Александра Бабикова — адвоката сбежавшего экс-президента Украины Виктора Януковича — “манипуляцией” и “спланированной акцией”, направленной на дискредитацию ведомства.
- Напомним, ранее в Государственном бюро расследований (ГБР) объявили конкурс на должности троих заместителей исполняющей обязанности директора ведомства Ирины Венедиктовой.
- В политической партии “Голос” считают фейковым конкурс на должности заместителей исполняющей обязанности главы Государственного бюро расследований. В частности, из-за ограниченного 2 сутками срока подачи документов.
- После обработки документов для участия в конкурсе было допущено 5 кандидатов на должность первого заместителя директора ГБР и 6 кандидатов на должности заместителей.