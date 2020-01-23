Во фракции "Слуги народа" сейчас действуют четыре неформальные группы, но их влияние незначительно.

Об этом рассказал в интервью “Украинской правде” глава фракции Давид Арахамия.

Так, на вопрос, сколько в “Слуге народа” неформальных групп, он ответил: “Четыре”.

“Мы сначала нервно реагировали на любые проявления “групп”. Потом мы поняли, что полностью убить “группы” почти невозможно. Всегда могут появиться новые “группы”, поэтому нужно наработать технологию работы с малыми группами. Здесь ключевое слово – малыми”, – отметил Арахамия.

При этом он не стал прямо подтверждать, существуют ли “неформальные группы” бизнесмена Ильи Павлюка и нардепа Александра Дубинского. “Я не признаю. Вы мне говорите – я комментирую”, – заявил глава фракции “СН”.

Также Арахамия не стал уточнять, чьи остальные группы, призвав “не вникать в детали, а то кто-то еще начнет гордиться, что у него есть группа”.

По словам нардепа, сейчас неформальные группы в “Слуге народа” насчитывают по “10-12 человек, до 15 максимум”. Он заверил, что такие группы не несут угрозы, а вот большие уже могут расшатывать фракцию, поэтому, если они возникнут, то с ними будут “активно бороться”.

“10-12 человек, до 15 максимум. Для нас это мало, это 10 % от общего состава. Если больше – это для нас угроза, мы с этим будем активно бороться… Когда группа большая, надо снизить ее влияние до 10 % максимум”, – подчеркнул нардеп.

Председатель фракции “СН” проинформировал, что сейчас даже придумана методология работы с неформальными группами. Ее суть заключается в том, что надо как можно лучше понимать интересы групп, чтобы иметь возможность давить на “болевые точки”.

Арахамия уточнил, что сейчас диагностировать на раннем этапе появление неформальных групп помогает “Большой брат” – система, которая анализирует нормальное и аномальное голосование нардепов.