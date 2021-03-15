Глава президентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал, на что готов, чтобы Владимир Зеленский во второй раз баллотировался в президенты.

Об этом шла речь во время его общения с журналистами перед заседанием фракции в понедельник, 15 марта, сообщают #Буквы.

“А какие есть опции или это открытый вопрос? Переплыву Босфор. Я хотел все время сделать такой челлендж, но не решался, а ради этого пойду и переплыву”, — сказал Арахамия в ответ на вопрос о том, на что он лично готов, чтобы уговорить президента баллотироваться во второй раз.

Также Арахамия подтвердил, что готов отказаться от поездок на Мальдивы и выучить, сколько его детям лет (нардеп отец шестерых).

“Это будет трудно, но будем стараться”, — сказал он.

Кроме этого, Арахамия подтвердил, что готов сложить мандат.

“Сложить мандат, чтобы он пошел? Готов без проблем вообще”, — добавил политик.

Более половины украинцев (57,1%) не поддерживают идею выдвижения действующего президента Украины Владимира Зеленского на второй срок. Об этом свидетельствуют результаты совместного общенационального исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и центром социологических исследований SOCIS с 11 по 16 февраля 2021 года.

42% украинцев назвали президента Украины Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Центра Разумкова.