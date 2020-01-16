Такое мнение он выразил в комментарии журналистам в кулуарах Парламента.
“Мое личное мнение, что это точно нарезка. Это точно монтаж, стопроцентно. Более того, там есть манипуляции. Например, я очень хорошо знаю Юлию Ковалив, там не было ее голоса”, – подчеркнул Арахамия.
Нардеп уточнил, что не услышал на аудиозаписях “ничего суперкриминального”
“Нужно разбираться, если в этом есть смысл разбираться. Я послушал и ничего такого суперкриминального там не нашел. Там, говорят, есть оскорбления какие-то. Если мы будем с вами с каким-то лицом общаться три часа, и если кто-то поставит задачу сделать нарезку, то точно будет очень прикольный сюжет, который можно будет нарезать”, – считает Арахамия.
В связи с этим он не видит необходимости в отставке Правительства во главе с Алексеем Гончаруком “из-за каких-то пленок, которые кем-то нарезаны непонятно для чего”.
При этом Арахамия обратил внимание на то, что записи были сделаны в “кабинете совещаний премьера”, в связи с чем возникает вопрос безопасности.
“Если там кто-то может записывать – это очень большая опасность. Мы же не знаем, кто записывает: частная компания или какие-то спецслужбы. Никто не знает, и об этом никто не говорит”, – отметил он.
Он уточнил, что в указанном кабинете обсуждаются, в том числе, вопросы национальной безопасности, в связи с чем нужно расследовать, кто делал записи.
- Накануне в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что не принимала участия во встрече с премьер-министром, фрагменты записи которой попали в Сеть.
- Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями “прослушки” якобы из его кабинета. Он сообщил о “массированных атаках” против Правительства в СМИ и соцсетях.