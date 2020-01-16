Такое мнение он выразил в комментарии журналистам в кулуарах Парламента.

“Мое личное мнение, что это точно нарезка. Это точно монтаж, стопроцентно. Более того, там есть манипуляции. Например, я очень хорошо знаю Юлию Ковалив, там не было ее голоса”, – подчеркнул Арахамия.

Нардеп уточнил, что не услышал на аудиозаписях “ничего суперкриминального”

“Нужно разбираться, если в этом есть смысл разбираться. Я послушал и ничего такого суперкриминального там не нашел. Там, говорят, есть оскорбления какие-то. Если мы будем с вами с каким-то лицом общаться три часа, и если кто-то поставит задачу сделать нарезку, то точно будет очень прикольный сюжет, который можно будет нарезать”, – считает Арахамия.

В связи с этим он не видит необходимости в отставке Правительства во главе с Алексеем Гончаруком “из-за каких-то пленок, которые кем-то нарезаны непонятно для чего”.

При этом Арахамия обратил внимание на то, что записи были сделаны в “кабинете совещаний премьера”, в связи с чем возникает вопрос безопасности.

“Если там кто-то может записывать – это очень большая опасность. Мы же не знаем, кто записывает: частная компания или какие-то спецслужбы. Никто не знает, и об этом никто не говорит”, – отметил он.

Он уточнил, что в указанном кабинете обсуждаются, в том числе, вопросы национальной безопасности, в связи с чем нужно расследовать, кто делал записи.