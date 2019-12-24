Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Офиса Президента.

Отмечается, что при этом заместителем секретаря совета стала заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив.

При этом советником секретаря утвержден Бесик Сихарулидзе.

Помимо того, в состав совета были введены председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, министр энергетики Алексей Оржель и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Также в личном составе совета утверждены Премьер Алексей Гончарук, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, министр экономики Тимофей Милованов и министр юстиции Денис Малюська.

В то же время из состава совета были выведены глава министерства иностранных дел Вадим Пристайко, народный депутат Степан Кубив, бывший Премьер Владимир Гройсман и бывший министр юстиции Павел Петренко.