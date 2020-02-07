Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия считает, что "Батькивщина" и ее лидер Юлия Тимошенко должны в десятикратном размере возместить ущерб за сломанный микрофон в президиуме Парламента.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Как известно, 6 февраля лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко во время блокирования президиума ВР повредила микрофон на месте спикера Дмитрия Разумкова.

Комментируя данный факт, Арахамия заявил, что ущерб должен быть возмещен.

“Нужно экспертизу сделать. Я считаю, что “Батькивщина” должна просто компенсировать эти убытки в бюджет. За микрофон. Давайте я сейчас скажу, что мне не нравится такой-то закон, и поломаю компьютер, например, который мне предоставила Верховная Рада. За это нужно заплатить”, – отметил нардеп.

“Она (Юлия Тимошенко, – ред.) должна заплатить. Я считаю, что с точки зрения моральной они должны заплатить в десятикратном размере”, – добавил Арахамия.

При этом он не намерен жаловаться на Тимошенко в регламентный комитет Парламента.

“Я не буду подавать в регламентный комитет на Тимошенко. Я думаю, что у нее достаточно своих консультантов, которые понимают, что повреждать государственное имущество в собственных интересах – это то, что будет негативно влиять на ее уже фактически не существующий рейтинг”, – заявил Арахамия.

(На видео – с 2:18)