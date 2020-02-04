Заместитель главы фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в онлайн-чате уговаривал "слуг" проголосовать за изменения в Конституцию относительно сокращения количества народных депутатов с 450 до 300.

Соответствующую переписку удалось сфотографировать корреспонденту #Букв.

Так, Арахамия убеждал “слуг”, что данные изменения “не под перевыборы”.

“Голосуем 226. Потом 300 уже не факт, только после единства во фракции. Говорил только что с президентом. И не ведитесь на манипуляции, что это под перевыборы. Это не правда. Голосуем”.

После голосования в чате появилось сообщение следующего содержания: “Кто не голосовал, готовьтесь объяснять свою позицию журналистам. Перед этим прочитайте программу партии, которую представляете”.

Напомним, что сегодня Верховная Рада Украины предварительно одобрила сокращение количества народных депутатов с 450 до 300.

Так, нардепы 236 голосами поддержали проект постановления № 1017/П1 о предварительном принятия соответствующего законопроекта (197 – от “Слуги народа”, 35 – от “Оппозиционной платформы – за життя”, 4 внефракционных).

Это второе из трех голосований, необходимых для внесения изменений в Конституцию Украины.

В статье 76 Конституции предлагается указать, что конституционный состав Верховной Рады – 300 народных депутатов, а не 450. Документ начнет действовать после выборов нового состава ВР. Таким образом, избранный Парламент сможет работать в существующем составе, а новый – в составе 300 нардепов.

Предлагается установить, что выборы должны состояться по пропорциональной избирательной системе (изменения планируется внести в статью 77 Конституции).

Также планируется прописать требование для нардепа о владении государственным языком.