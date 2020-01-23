Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что в 2020 году будет пересмотрено Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, но вектор на евроинтеграцию нашей страны неизменен.

Такое заявление он сделал в комментарии журналистам в кулуарах “Украинского завтрака”, организованного Фондом Пинчука в Давосе, информирует агентство “Интерфакс-Украина”.

По мнению Арахамии, Украине необходимо более жестко отстаивать свою позицию в переговорах с Евросоюзом об условиях экономического сотрудничества, но при этом сохранять в качестве основного вектор евроинтеграции.

“Мы сейчас вступаем в процесс revision (пересмотра, – ред.) Соглашения об ассоциации с ЕС. Надо нормально подготовиться: не просто взять их предложения и подписать. Надо учесть состояние нашей экономики и начать более эффективные переговоры”, – подчеркнул Арахамия.

Он считает, что сегодня страны Евросоюза все активнее защищают собственные интересы, и Украина должна следовать их примеру.

Среди болезненных вопросов в сотрудничестве с ЕС нардеп назвал квоты на поставки отдельных товаров и перевозки. Арахамия отметил, что здесь нужна комплексная модель, и главную роль в ее разработке должно играть Правительство.

“Если не доказывать свою точку зрения, мы точно подпишем еще раз на не очень выгодных условиях”, – заявил Арахамия.

В то же время он подчеркнул, что вектор на евроинтеграцию не поддается сомнению, а также что “Слуга народа” за 3 месяца приняла больше евроинтеграционных законов, чем Парламент прошлого созыва за 5 лет.