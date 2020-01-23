Такое заявление он сделал в комментарии журналистам в кулуарах “Украинского завтрака”, организованного Фондом Пинчука в Давосе, информирует агентство “Интерфакс-Украина”.
По мнению Арахамии, Украине необходимо более жестко отстаивать свою позицию в переговорах с Евросоюзом об условиях экономического сотрудничества, но при этом сохранять в качестве основного вектор евроинтеграции.
“Мы сейчас вступаем в процесс revision (пересмотра, – ред.) Соглашения об ассоциации с ЕС. Надо нормально подготовиться: не просто взять их предложения и подписать. Надо учесть состояние нашей экономики и начать более эффективные переговоры”, – подчеркнул Арахамия.
Он считает, что сегодня страны Евросоюза все активнее защищают собственные интересы, и Украина должна следовать их примеру.
Среди болезненных вопросов в сотрудничестве с ЕС нардеп назвал квоты на поставки отдельных товаров и перевозки. Арахамия отметил, что здесь нужна комплексная модель, и главную роль в ее разработке должно играть Правительство.
“Если не доказывать свою точку зрения, мы точно подпишем еще раз на не очень выгодных условиях”, – заявил Арахамия.
В то же время он подчеркнул, что вектор на евроинтеграцию не поддается сомнению, а также что “Слуга народа” за 3 месяца приняла больше евроинтеграционных законов, чем Парламент прошлого созыва за 5 лет.
- Накануне во время выступления в “Украинском доме” в Давосе Давид Арахамия заявил, что Украине следует временно отказаться от политики гармонизации своего законодательства с ЕС. Впоследствии он назвал свои слова “трудностями перевода”.
- Ранее сообщалось, что представители Украины и Евросоюза пересмотрят условия двустороннего торгового соглашения. Так, в ноябре прошлого года во время заседания Комитета ассоциации Украина-Европейский союз стороны провели “вступительный” разговор касательно совершенствования текста Соглашения об ассоциации.