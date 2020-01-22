Об этом сообщает государственное информагентство “Укринформ”.
“Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой “гармонизации законодательства”. Однако, я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам”, – сказал Арахамия.
По его убеждению, Украина должна создать уникальные правила, и “ради использования наших различий будут приходить инвесторы”.
“Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться”, – отметил депутат.
Арахамия также подчеркнул важность для Украины создания собственных правил игры и использования “конкурентного преимущества”.
“Если мы гармонизуемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют”, – подытожил он.
- Президент Владимир Зеленский предложил Европейскому союзу принять Украину вместо Великобритании.
- Также Зеленский рассказал, что считает, что должен эффективно работать на своем посту, чтобы “хотя бы этим объяснить своим детям, почему он не дома”.
- Помимо этого , Зеленский, обращаясь к мировым лидерам, заявил, что Украина “недоинвестирована и недолюблена”, и призвал их “подключиться” к исправлению ситуации.