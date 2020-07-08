Глава парламентской фракции "Слуга народа", народный депутат Давид Арахамия в своей электронной декларации указал стоимость своего нового дома, которая в 10 раз ниже рыночной. Адвокат нардепа уверяет, что в е-декларации указала не рыночная стоимость объекта, а экспертная оценка.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Так, в декларации Арахамия указал дачный (садовый) дом, площадью 295,7 кв. м, который находится в Вите-Почтовой, Киево-Святошинского района. Дом Арахамия купил год назад.

В декларации нардеп указал себя владельцев дачного дома, но с правом пользования жены Виктории и пяти своих детей.

Согласно декларации “слуги народа”, дом площадью обошелся ему в 983 тысяч гривен, что по курсу Нацбанка на дату приобретения составило около $37 тысяч.

Дом находится на территории садового товарищества “Новита” – в коттеджном городке Green Hills. Он расположен в 10 км от Киева по одесской трассе.

На сайте Green Hills указано, что в продаже есть 11 домов. Также указаны актуальные цены на дома. Например, дома, которые всего на 10 кв. м больше, чем дом Арахамии стоят 380-400 тыс. долларов, а то в 10 раз больше, чем стоимость, которую в декларации указал народный депутат.

Да и дома, которые по квадратуре немного меньше, чем дом нардепа, все равно стоят по 400-550 тыс. долларов, в зависимости от планировки.

Самый дешевый на данный момент коттедж предлагается за $180 тыс., его площадь – 119 кв. м, то есть более чем в два раза меньше площади дома Арахамии, который он купил за $37 тыс.

В комментарии #Буквам адвокат Юрий Кискин, который консультировал нардепа, отметил, что законодательство не требует проводить оценку имущества, которое вносится в декларацию, поэтому стоимость дома Давида Арахамии была установлена согласно правоустанавливающим документам на дату вступления в собственность.

“Мы использовали рекомендации НАПК, которые есть на сайте. Во-первых, в декларации указывается не договорная цена какого-либо объекта недвижимого имущества, а его стоимость. А каким образом определять стоимость, опять же, расписано в рекомендациях НАПК. В Агентстве отмечают, что от субъекта декларирования не требуется проводить оценку имущества с целью заполнения декларации. Поэтому соответствующие данные берутся или из договоров, которые были заключены при приобретении права собственности, или из правоустанавливающих документов. Садовый дом, о котором идет речь, является новосозданным объектом строительства недвижимого имущества, то есть Арахамия его не купил, а построил. Он приобрел земельный участок и на этом земельном участке уже построил дом. Так как этот дом является новосозданным имуществом, то и нет договора купли-продажи дома, на основании которого можно было бы указать стоимость”, – отметил адвокат Юрий Кискин.

НАПК не требует в декларации указывать рыночную цену объекта. Обычно это не договорная цена, а экспертная оценка, проводимая экспертом, который имеет соответствующие свидетельства и лицензии.

По словам адвоката, согласно этой экспертной оценке, стоимость земельного участка, который приобрел Арахамия, составляла чуть более 200 000 грн. “И НАПК разъясняет, что мы должны вносить в декларацию именно сумму, которую указал эксперт, а не договорную цену. Хотя да, договорная цена земельного участка была значительно выше”, – отметил он.