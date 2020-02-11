Об этом он заявил в эфире телеканала “Прямой“.
В эфире ток-шоу “Ситуация” ведущий задал Давиду Арахамии вопрос о том, какой является его личная позиция в отношении возможной договоренности между Россией и Украиной касательно возобновления водоснабжения в Крыму в обмен на прекращение российской агрессии на Донбассе.
Лидер фракции “Слуги народа” ответил, что считает такой компромисс “достаточным” и “пошел бы на это”.
“Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу – моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел. Потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. … Если это будет обмен, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, мы устанавливаем полный контроль над границей, и за это нужно дать воду в Крым, бы на такое пошел”, — сказал он.
На видео с 21 минуты
Напомним, ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
В июле 2018 года стало известно, что Украина заканчивает строительство дамбы на Северо-Крымском канале. Однако подача воды станет возможной только после возвращения Крыма под контроль Украины.
- Летом 2019 года постоянный представитель Президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что Украина не поставляет пресную воду и электроэнергию на территорию аннексированного полуострова Крым и на данный момент пересматривать эту позицию не планирует.
- В ноябре заместитель постоянного представителя Президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева заявила, что Украина не планирует возобновлять ни водоснабжение в аннексированный Россией Крым, ни прямое транспортное сообщение с полуостровом.