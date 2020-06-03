Такое заявление он сделал в комментарии журналистам.
“Я думаю, что не стоит ждать никакого недоверия Правительству. Одиночные кадровые вопросы и ротации можно точно ждать, я думаю. Именно на этой неделе, я надеюсь, что у нас будет три новых министра. Это министр защиты окружающей среды, это министр образования, министр культуры и вице-премьер по вопросам европейской интеграции. Я думаю, что где-то четыре, возможно, три будет человека, которые будут проголосованы”, – отметил Арахамия.
Он предположил, что голосование за назначение министров состоится в четверг, 4 июня.
Кроме того, Арахамия подтвердил, что нардепы направят программу деятельности Кабинета Министров на доработку.
“Неожиданностей ждать не стоит. Завтра проголосуем за возвращение (на доработку, – ред.). Само Правительство будет просить вернуть на доработку, и мы проголосуем”, – рассказал нардеп.
Он уточнил, что в дальнейшем у Правительства будет 15 дней, чтобы внести в Верховную Раду новую программу.
- Глава Правительства Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду постановления об увольнении Вадима Пристайко с должности вице-премьера, а также о назначении нескольких новых министров.
- Накануне фракция “Европейской Солидарности” приняла решение инициировать отставку всего состава Кабинета Министров Дениса Шмыгаля.