Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что пока не стоит ждать выражения недоверия Кабинету Министров: планируется провести отдельные кадровые ротации.

Такое заявление он сделал в комментарии журналистам.

“Я думаю, что не стоит ждать никакого недоверия Правительству. Одиночные кадровые вопросы и ротации можно точно ждать, я думаю. Именно на этой неделе, я надеюсь, что у нас будет три новых министра. Это министр защиты окружающей среды, это министр образования, министр культуры и вице-премьер по вопросам европейской интеграции. Я думаю, что где-то четыре, возможно, три будет человека, которые будут проголосованы”, – отметил Арахамия.

Он предположил, что голосование за назначение министров состоится в четверг, 4 июня.

Кроме того, Арахамия подтвердил, что нардепы направят программу деятельности Кабинета Министров на доработку.

“Неожиданностей ждать не стоит. Завтра проголосуем за возвращение (на доработку, – ред.). Само Правительство будет просить вернуть на доработку, и мы проголосуем”, – рассказал нардеп.

Он уточнил, что в дальнейшем у Правительства будет 15 дней, чтобы внести в Верховную Раду новую программу.