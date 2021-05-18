Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звітував перед головою Офісу президента Андрієм Єрмаком за голосування стосовно звільнення трьох міністрів.

Відповідну переписку зафіксував фотокореспондент #Букв.

Сьогодні на засідання Верховної Ради під час розгляду кадрових питань стосовно звільнення трьох міністрів Єрмак цікавився ситуацією з голосуванням.

Наводимо дослівно перписку, яка в оригіналі велася на російській мові:

Єрмак: “Що у тебе?”

Арахамія: “Криклій 284. Щас Петрашко”.