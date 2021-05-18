Відповідну переписку зафіксував фотокореспондент #Букв.
Сьогодні на засідання Верховної Ради під час розгляду кадрових питань стосовно звільнення трьох міністрів Єрмак цікавився ситуацією з голосуванням.
Наводимо дослівно перписку, яка в оригіналі велася на російській мові:
Єрмак: “Що у тебе?”
Арахамія: “Криклій 284. Щас Петрашко”.
- Сьогодні, 18 травня, Верховна Рада України відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури.