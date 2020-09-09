Об этом шла речь во время его интервью Дмитрию Гордону.

“Я считаю, что наибольшее влияние на президента имеет депутат Николай Тищенко. Еще в декабря 2019 году очень активно обсуждалось в Офисе (и Владимир Александрович с этим соглашался) поменять Давида Арахамию, главу фракции “Слуги народа”, которого я привел в нашу команду, на Николая Тищенко”, — сказал Богдан в ответ на вопрос о том, кто на президента Владимира Зеленского наибольшее влияние.

Богдан отметил, что он не шутит, и оживленное обсуждение такой замены продолжалось в декабре-феврале.

“Почему не закончили эту смену — я не знаю. Я всячески его поддерживал”, — отметил Богдан. “Это надо у президента спросить, кто имеет на него cамое большое влияние. Но, с моей точки зрения… Николай Тищенко — это тот человек, который не просто моральный авторитет, но и визионер. Он пользуется доверием в обществе, и у менеджмента Офиса президента и самого президента”, — добавил он.

Также Богдан в подтверждение своих слов указал на то, что руководство Офиса Зеленского избегает присутствия на телевизионных эфирах одновременно “выставляя на эфиры самого умного” — Тищенко.

“Ну посмотри, Тищенко во всех эфирах. Я считаю, это же показатель”, — отметил он.

Ранее сам Давид Арахамия пригрозил оставить управлять фракцией не Тищенко, а Александра Скичко.

Что известно о Тищенко?

Николай Тищенко до прихода в Раду был телеведущим и ресторатором. Он не скрывает, что является кумом главы Офиса Зеленского Андрея Ермака и занимает должность замглавы фракции “Слуги народа” и заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры.

В апреле Тищенко умудрился попасть как минимум в три медиаскандал. Они связаны, среди прочего, с тем, что СМИ стало известно, что ресторан Тищенко “Велюр” продолжал работу для народных депутатов и бизнесменов. Тогда в ОПУ заявили, что Зеленский провел “жесткий разговор” с Тищенко, но нардеп это отрицал.

Коллеги Тищенко по партии были уверены, что всему виной киевские разборки за власть. Подробнее об этом читайте в материале #Букв.