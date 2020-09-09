Об этом шла речь во время его интервью Дмитрию Гордону.
“Я считаю, что наибольшее влияние на президента имеет депутат Николай Тищенко. Еще в декабря 2019 году очень активно обсуждалось в Офисе (и Владимир Александрович с этим соглашался) поменять Давида Арахамию, главу фракции “Слуги народа”, которого я привел в нашу команду, на Николая Тищенко”, — сказал Богдан в ответ на вопрос о том, кто на президента Владимира Зеленского наибольшее влияние.
Богдан отметил, что он не шутит, и оживленное обсуждение такой замены продолжалось в декабре-феврале.
“Почему не закончили эту смену — я не знаю. Я всячески его поддерживал”, — отметил Богдан.
“Это надо у президента спросить, кто имеет на него cамое большое влияние. Но, с моей точки зрения… Николай Тищенко — это тот человек, который не просто моральный авторитет, но и визионер. Он пользуется доверием в обществе, и у менеджмента Офиса президента и самого президента”, — добавил он.
Также Богдан в подтверждение своих слов указал на то, что руководство Офиса Зеленского избегает присутствия на телевизионных эфирах одновременно “выставляя на эфиры самого умного” — Тищенко.
“Ну посмотри, Тищенко во всех эфирах. Я считаю, это же показатель”, — отметил он.
Ранее сам Давид Арахамия пригрозил оставить управлять фракцией не Тищенко, а Александра Скичко.
Что известно о Тищенко?
Николай Тищенко до прихода в Раду был телеведущим и ресторатором. Он не скрывает, что является кумом главы Офиса Зеленского Андрея Ермака и занимает должность замглавы фракции “Слуги народа” и заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры.
В апреле Тищенко умудрился попасть как минимум в три медиаскандал. Они связаны, среди прочего, с тем, что СМИ стало известно, что ресторан Тищенко “Велюр” продолжал работу для народных депутатов и бизнесменов. Тогда в ОПУ заявили, что Зеленский провел “жесткий разговор” с Тищенко, но нардеп это отрицал.
Коллеги Тищенко по партии были уверены, что всему виной киевские разборки за власть. Подробнее об этом читайте в материале #Букв.
- К тому же Тищенко был одним из 5 кандидатов в мэры Киева от “Слуги народа”. Фракция провела праймериз в июле, победу одержала Ирина Верещук.
- Перед праймериз, в июне, Тищенко разместил по Киеву свои предвыборные баннеры, хотя президент Владимир Зеленский запретил.
- В середине июня стало известно, что народный депутат, заместитель председателя фракции “Слуги народа” Тищенко возглавил Киевскую городскую организацию партии “Слуга народа”.