Главу фракции "Слуги народа" в парламенте Давида Арахамия оштрафовали за парковку авто с грубыми нарушениями.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

12 марта рядом с Офисом президента Владимира Зеленского на улице Банковой в Киеве заметили авто главы фракции “Слуги народа” в парламенте Давида Арахамии, припаркованное с грубыми нарушениями. Его Toyota Land Cruiser был размещен на пешеходном переходе.

“Патрульные полицейские отреагировали на это нарушение — Арахамию привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства”, — сообщил Билошицкий.

Штраф в размере 510 гривен был плачено на месте.

“Административное постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП было составлено ​​и даже оплачено на месте с помощью электронного терминала”, — добавил полицейский.