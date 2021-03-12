Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
12 марта рядом с Офисом президента Владимира Зеленского на улице Банковой в Киеве заметили авто главы фракции “Слуги народа” в парламенте Давида Арахамии, припаркованное с грубыми нарушениями. Его Toyota Land Cruiser был размещен на пешеходном переходе.
“Патрульные полицейские отреагировали на это нарушение — Арахамию привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства”, — сообщил Билошицкий.
Штраф в размере 510 гривен был плачено на месте.
“Административное постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП было составлено и даже оплачено на месте с помощью электронного терминала”, — добавил полицейский.
- Ранее #Буквы рассказывали, что Арахамия, если верить его декларации, не владеет ни одним авто.
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