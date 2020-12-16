Об этом свидетельствует переписка в чате фракции «Слуг народа».

В чате Арахамия ведет спор с Ладой Булах, которая говорит, что нет оснований создавать более комфортные условия для одних производителей табачных изделий, повышая для других.

«Гарантийные письма от Филип Моррис и Львовской фабрики – это абсурд. Табачные компании могут отказаться платить акциз только если перестанут продавать табачные изделия. Я не верю, что они не будут продавать их. Те суммы, которые они гарантируют, в разы меньше, чем получит бюджет, если сохраним акциз », – отметила Булах.

«Кроме денег есть ценовая политика борьбы с курением. ТИЭН – это табачное изделие! Просто табак другим способом попадает в кровь человека», – добавила она.

В ответ Арахамия написал, что повышение на 200% в год – это тоже большие деньги.

«Лада, мы не снимали 300% никогда. Все как один говорят, что денег будет меньше. Путем долгих переговоров договорились о 200% увеличение и в течение 5 лет и еще на 30% ежегодно », – ответил лидер фракции.

«Если бюджет просядет, то кто будет нести ответственность?», – спросил он у коллеги.

16 января 2020 Верховная Рада приняла Закон Украины №466-IX “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве”, которым с 1 января 2021 предусмотрено повышение ставки акцизного налога на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) в 4 раза.

Производители настаивают на снижении акциза, потому что цена в Украине станет выше, чем в соседних странах, что приведет к росту контрабанды.

“Цена на ТИЭН в Украине может стать выше на 40%, чем в соседних странах (Молдова, Беларусь и Россия). Цена за стандартную транспортную упаковку (200 блоков) в Молдове станет ниже отечественной на 670 долл. США, в Беларуси – на 750 долл. США, а в России – на 540 долл. США “, – говорят в компании Philip Morris.

В подтверждение своей позиции производители приводят такие цифры: при увеличении ставок акциза в среднем на 25% в 2019 году, объем поступлений в бюджет за 2019 год остался на уровне предыдущего года.

В прошлом году глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что Государственная фискальная служба собрала меньше средств от акцизного налога с табака и табачных изделий, чем прогнозировало Министерство финансов. По оценкам аудиторов Счетной палаты, государственный бюджет недополучил за 2,5 года почти 20 млрд грн.