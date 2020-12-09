Матч Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" против "Истанбул Башакшехир" возобновится в среду после того, как во вторник его остановили из-за расистских высказываний резервного арбитра.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Матч, который проходил в Париже, остановили на 14-й минуте после того, как помощник тренера “Башакшехира” и бывший игрок сборной Камеруна Пьер Вебо получил красную карточку от главного арбитра встречи Овидиу Хацегана. При этом резервный арбитр встречи Себастьян Колтеску, как утверждает турецкий клуб, использовал в отношении Вебо расистские термины.

Так, на кадрах трансляции было видно, что Вебо громко спрашивает арбитра, почему тот назвал его “черным парнем”.

Нападающий турецкого клуба Демба Ба также спросил арбитра, почему он использовал слово “черный” по отношению к чернокожему представителю команды. “Почему, когда вы упоминаете черного парня, вы говорите “этот черный парень?” – спросил футболист.

Фото: Reuters, EPA

Из-за длительных споров не было понятно, продолжится ли матч. Впоследствии было решено перенести игру.

Она возобновится в среду с 14-й минуты. Начало матча – 19:55 по Киеву.

Судьей матча будет назначен голландец Дэнни Маккели. Марио Дикс и Марчин Бонек из Польши являются помощниками судьи, а еще один поляк, Бартош Франковски, назначен четвертым судьей.

В УЕФА уже выступили с заявлением относительно инцидента: “УЕФА известно об инциденте во время сегодняшнего матча Лиги чемпионов между Пари Сен-Жермен и Истанбул Башакшехир, и он проведет тщательное расследование. Расизму и дискриминации во всех ее формах нет места в футболе”.

С похожим заявлением выступил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

“Мы безоговорочно против расизма и дискриминации в спорте и во всех сферах жизни”, – написал он.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе позже написал в Twitter: “Скажи нет расизму. Webo, мы с тобой”.