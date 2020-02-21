Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины против России касательно нарушений в Азовском море и Керченском проливе.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

“Дело по морскому праву движется дальше! Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов”, — сообщил он.

По его словам, иска касается “в первую очередь незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполь и Бердянск”.

Экс-замминистра иностранных дел, агент Украины по делу против РФ в Международном суде ООН Елена Зеркаль сообщила, что речь идет о деле, касающемся нарушения Россией как минимум 14 конвенций.

“России снова не удалось избежать рассмотрения дела по существу и ответственности. Арбитражный суд вынес решение и дело Украины движется вперед как минимум за 14 различных статей Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), которые Россия нарушила: статьи 38, 43, 44, 92, 123, 192, 194, 198, 199, 204 , 205, 206, 279 и 303”, — сообщила она в Facebook.