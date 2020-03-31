Концертный зал Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), который должен был принимать песенный конкурс "Евровидение-2020", решили переоборудовать для приема пациентов с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, “Евровидение-2020” отменили из-за пандемии коронавируса (впервые за все время существования мероприятия).

А в концертном зале Ahoy решили устроить временный госпиталь на 680 коек. В понедельник, 30 марта, стартовали работы по установке первых 88 из них.

Ожидается, что госпиталь в концертном зале начнет работать в средине апреля. Он будет принимать пациентов с коронавирусом, а также другими заболеваниями (которые нуждаются в уходе). Для этих целей монтируются отдельные четырехместные палаты, сообщает общественный телеканал NOS. Также предусмотрено место для врачей и медсестер.

Это должно помочь снизить нагрузку на больницы в Нидерландах, где число заражений COVID-19 быстро возросло с момента сообщения о первом случае 27 февраля.

Согласно последним данным, количество заболевших в стране превысило 12 тысяч 600 человек. Из них 1040 умерли.

Концертный зал Ahoy ранее обычно использовался для больших концертов, торговых ярмарок и международных спортивных мероприятий.