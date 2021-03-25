Арестович: «Нельзя увеличивать количество политзаключенных, достаточно Антоненко и Стерненко»

Такое заявление Арестович сделал в эфире “Право на владу” на “1+1”.
Во время эфира шла дискуссия вокруг причин субботних протестов в поддержку политзаключенных. Арестович отметил, что на сегодня судебная система потеряла доверие, но решительно осудил форму протестов, избранную активистами 20 марта.
Активист Роман Синицын отметил, что власть противоречит себе и предлагает: “Хотите справедливости для Стерненко — идите в суды, которые недееспособны”.
В свою очередь Арестович ответил, что нужно искать выход, и власть ищет. Он признал, что фигуранты “дела Шеремета” и Сергей Стерненко являются политическими заключенными, и отметил, что Офис президента настаивает на том, что этих политзаключенных “достаточно”.
“Мы ищем выход. И выход заключается в том, что нельзя увеличивать количество людей, заключенных по политическим причинам или политическим мотивировкам. Хватит Рифа (Андрея Антоненко – ред.), и хватит Стерненко и так далее, Дугарь хватит Яны, Кузьменко Юлии”, — заявил Арестович.
Продолжая, советник главы ОПУ заявил, что активисты сами провоцируют насилие против них.
“Но, подождите, когда нам атакуют наше здание… Те, кто атакует, не оставляют государству другого выхода, кроме как включать насилие на насилие. Если оно не будет так поступать, она не будет государством”, — сказал он.
Акция под Офисом президент 20 марта: что известно
20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.
Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.
21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 учасникам акции. Это:
- лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов;
- представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский;
- ветеран АТО, писатель, сооснователь издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);
- ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань;
- Гаджимурадов Давид.
24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента.
24 марта Печерский райсуд избрал меру пресечения активисту, лидеру ОО “Невідомий патріот” Евгению Строканю. Его отправили под домашний арест.
По словам Строканя, полицейские выследили его для вручения подозрения, когда он двигался от Печерского суда, где проходила акция в поддержку другого фигуранта дела об акции под ОПУ — Влада Сорда.
Влада Сорда тоже отправили под домашний арест.
- В среду, 24 марта, должно было состояться заседание по избранию меры пресечения лидеру движения “Гонор” Сергею Филимонову. Его перенесли из-за неявки судьи в Печерском райсуде.