Арестович: «Нельзя увеличивать количество политзаключенных, достаточно Антоненко и Стерненко»

Представитель украинской делегации в ТКГ и советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович признал, что Сергей Стерненко и Андрей Антоненко являются политзаключенными, и заявил, что активисты провоцируют насилие в отношении себя.

Такое заявление Арестович сделал в эфире “Право на владу” на “1+1”.

Во время эфира шла дискуссия вокруг причин субботних протестов в поддержку политзаключенных. Арестович отметил, что на сегодня судебная система потеряла доверие, но решительно осудил форму протестов, избранную активистами 20 марта.

Активист Роман Синицын отметил, что власть противоречит себе и предлагает: “Хотите справедливости для Стерненко — идите в суды, которые недееспособны”.

В свою очередь Арестович ответил, что нужно искать выход, и власть ищет. Он признал, что фигуранты “дела Шеремета” и Сергей Стерненко являются политическими заключенными, и отметил, что Офис президента настаивает на том, что этих политзаключенных “достаточно”.

“Мы ищем выход. И выход заключается в том, что нельзя увеличивать количество людей, заключенных по политическим причинам или политическим мотивировкам. Хватит Рифа (Андрея Антоненко – ред.), и хватит Стерненко и так далее, Дугарь хватит Яны, Кузьменко Юлии”, — заявил Арестович.

Продолжая, советник главы ОПУ заявил, что активисты сами провоцируют насилие против них.