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Запомним, ранее, когда назвал “дятлами” и “крысами” тех, кто критиковал высказывания президента Владимира Зеленского о НАТО, ему напоминали о его собственных словах о президенте.

“Он артист, и не хочет принимать решения по войне. Это так огорчает тонкую психику: гибнут люди в результате твоих решений, это так неприятно. […] Он исходит из мира представлений обычного криворожского ватника с его кругозором”, — писал Арестович 7 августа 2019 года.

Также Арестович называл Зеленского “марионеткой олигархов” (31 марта 2020 года) и отмечал, что он “как корове седло” (15 октября 2019 года).

Риторика Арестовича кардинально изменилась после того, как он сперва был назначен спикером украинской делегации в ТКГ касательно Донбаса, а потом внештатным советником Андрея Ермака.

В марте уже 2021 года Арестович в соцсетях угрожал гражданам, которые его критикуют, называя их “порохоскотом”.