Такое заявление он сделал в эфире шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.
Во время дискуссии с депутатом от “ЕС” Алексеем Гончаренко, Арестович заявил: “Я переболел тяжелой болезни “порохоботства”, идеологической позицией, которой продолжает болеть уважаемый Алексей [Гончаренко] и его коллеги. Это тяжелая болезнь, хуже COVID”.
На видео с 1:21:00
Запомним, ранее, когда назвал “дятлами” и “крысами” тех, кто критиковал высказывания президента Владимира Зеленского о НАТО, ему напоминали о его собственных словах о президенте.
“Он артист, и не хочет принимать решения по войне. Это так огорчает тонкую психику: гибнут люди в результате твоих решений, это так неприятно. […] Он исходит из мира представлений обычного криворожского ватника с его кругозором”, — писал Арестович 7 августа 2019 года.
Также Арестович называл Зеленского “марионеткой олигархов” (31 марта 2020 года) и отмечал, что он “как корове седло” (15 октября 2019 года).
Риторика Арестовича кардинально изменилась после того, как он сперва был назначен спикером украинской делегации в ТКГ касательно Донбаса, а потом внештатным советником Андрея Ермака.
В марте уже 2021 года Арестович в соцсетях угрожал гражданам, которые его критикуют, называя их “порохоскотом”.
Находясь на должностях Арестович опозорился не раз. В частности, Арестович обнародовал версию оккупантов о гибели украинского военнослужащего в Донбассе.
Кроме этого, Арестович заявил, что военные на фронте любят плакать и жаловаться.
Также Арестович в прямом эфире сделал неуместное заявление о “женской общаге ПТУ”, комментируя действия политических оппонентов президента.
Затем Арестович, оправдываясь за то, что обматерил пользователя соцсетей, заявил, что обращался не к человеку, а к боту. Впрочем, бот оказался не ботом, и обматерили не только его.
- На днях Арестович заявил, что нельзя увеличивать количество политических заключенных, потому что уже “хватит”.