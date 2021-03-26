Арестович сравнил субботнюю акцию под Офисом Зеленского с Афганистаном

Такое заявление Арестович сделал в эфире шоу “Свобода слова” с Савиком Шустером.
“Меня поразил и поражает возраст участников этого протеста. Савик, вы же знаете, как это было в Афганистане и так далее. Есть бойцы, тестостерон, плюс большие дяди за спиной, набор несложных идей и поехали”, — заявил он.
Также советник главы ОПУ предостерег, что будущие акции протеста могут быть более агрессивными. Размышляя об этом он вспомнил о теракте, который произошел в 2015 году во время акции протеста после принятия законопроекта о децентрализации власти.
“31 августа 2015 под Верховной Радой погибает 4 человека, и более 100 ранены. Одну гранату бросили в толпу во время такой же примерно акции. Это делается достаточно просто в стране, где много незаконного оружия. Следующая акция может получить такой вариант. Мы хотим получать сведения о погибших в центре Киева, кроме фронта?”, — сказал Арестович.
25 марта Арестович признал, что Сергей Стерненко и Андрей Антоненко являются политзаключенными и этих людей “достаточно”.
Акция под Офисом президент 20 марта: что известно
20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.
Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.
21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 учасникам акции. Это:
- лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов;
- представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский;
- ветеран АТО, писатель, сооснователь издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);
- ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань;
- Гаджимурадов Давид.
24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента.
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24 марта Печерский райсуд избрал меру пресечения активисту, лидеру ОО “Невідомий патріот” Евгению Строканю. Его отправили под домашний арест.
По словам Строканя, полицейские выследили его для вручения подозрения, когда он двигался от Печерского суда, где проходила акция в поддержку другого фигуранта дела об акции под ОПУ — Влада Сорда.
Влада Сорда тоже отправили под домашний арест.
- В среду, 24 марта, должно было состояться заседание по избранию меры пресечения лидеру движения “Гонор” Сергею Филимонову. Его перенесли из-за неявки судьи в Печерском райсуде.