Арестович сравнил субботнюю акцию под Офисом Зеленского с Афганистаном

Спикер украинской делегации в ТКГ и советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сравнил акцию под Офисом президента с ситуацией в Афганистане.

Такое заявление Арестович сделал в эфире шоу “Свобода слова” с Савиком Шустером.

“Меня поразил и поражает возраст участников этого протеста. Савик, вы же знаете, как это было в Афганистане и так далее. Есть бойцы, тестостерон, плюс большие дяди за спиной, набор несложных идей и поехали”, — заявил он.

Также советник главы ОПУ предостерег, что будущие акции протеста могут быть более агрессивными. Размышляя об этом он вспомнил о теракте, который произошел в 2015 году во время акции протеста после принятия законопроекта о децентрализации власти.

“31 августа 2015 под Верховной Радой погибает 4 человека, и более 100 ранены. Одну гранату бросили в толпу во время такой же примерно акции. Это делается достаточно просто в стране, где много незаконного оружия. Следующая акция может получить такой вариант. Мы хотим получать сведения о погибших в центре Киева, кроме фронта?”, — сказал Арестович.

25 марта Арестович признал, что Сергей Стерненко и Андрей Антоненко являются политзаключенными и этих людей “достаточно”.