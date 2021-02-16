Сопредседатель фракции "Евросолидарности" Ирина Геращенко заявила, что была шокирована участием главы трехсторонней контактной группы (ТКГ) Леонида Кравчука в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1". Там в прямом эфире Кравчук вел дискуссию с террористом "ДНР" Денисом Пушилиным.

Об этом рассказывают #Буквы со ссылкой на прямой эфир программы “Свобода слова” на ICTV.

По ее словам, такой дискуссией Леонид Кравчук “фактически легитимизирует всех этих Пушилиных”.

В ответ на эти слова спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал, что не видит в этом ничего плохого. Кроме того, он оправдывает Кравчука, что, якобы тот не знал, что в эфир присоединят Пушилина.

“Он не просто глава ТКГ, он является первым президентом независимой Украины. Ему не нужно напоминать, как защищать интересы Украины … Он использует возможности донести до российской целевой аудитории нашу точку зрения. Виноват ли он в том, что одновременно с ним включают какого-то Пушилина? Его ведь не предупреждают об этом”, – сказал Арестович.

На замечание ведущего, что Леонид Кравчук в таком случае мог бы просто отказаться говорить с террористом, Арестович ответил, что “мог отказаться, а мог и доказывать свою правоту”.

Ведущий спросил Арестовича: “Вы верите, что в эфире российского телеканала, переговариваясь с террористом, можно доказать ему свою правоту?”

“Я доказывал, еще в 2014 году”, – сказал Арестович.

На видео с 4-й по 17-ю мин

Стоит отметить, что Леонид Кравчук уже не впервые появляется в прямых эфирах российских пропагандистских каналов. В декабря 2020 года он был в прямом включении на “Россия 24”. В июле 2020 Леонид Кравчук дал интервью пропагандистке Ольге Скабеевой. А в январе 2020 года Кравчук в программе “60 минут” на телеканале “Россия 1” рассказал, что Сталин и Гитлер встречались во Львове.