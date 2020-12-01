Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
“Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестович своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны”, — говорится в сообщении.
Также в Офисе проинформировали, что Ермак уже представил Арестовича на встрече с руководителями профильных ведомств.
Задачей Арестовича на посту будет противодействие фейкам и дезинформации и создания единой стратегии коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.
Как известно, Алексей Арестович — украинский военный и политический обозреватель, актер, блогер. Он проводил психологические семинары и тренинги, был актером в Киевском театре-студии “Черный квадрат”.
Также Арестович снимался в эпизодических ролях в 13 российских и украинских лентах, в частности “Возвращение Мухтара” и “Брат за брата – 2”.
- 28 октября Арестович стал спикером украинской делегации в ТКГ.