Как сообщалось, Арестович написал пост о заседании ТКГ и о том, как делегация “удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго”. В комментариях пользователь по имени Виктор Иванов попросил написать то же на украинским, но получил ответ: “Пошел на х*й. Так понятнее?”.

После этого в соцсетях начали распространяться призывы уволить Арестовича с занимаемых должностей. Арестович ответил на эти призывы, выругавшись на их авторов, назвав их безграмотными лицемерами. Кроме этого, он пообещал и в дальнейшем “указывать на лицемерие доступным языком”.

Комментируя именно переписку с Виктором Ивановым, Арестович намекнул, что позволил себе такое поведение, потому что это — бот.

“Вы же прекрасно понимаете, что послал бота, подписанного “Василий Иванов” (Виктор Иванов — ред.), который пришел на страницу “Алексей Арестович”, на понятном ему языке. И не из-за украинского языка, который я ценю и с удовольствием им пользуюсь. А за лицемерие”, — заявил советник главы ОПУ.

Впрочем, анализ страницы Иванова свидетельствует о том, что он — никакой не бот, а живой человек, который активно следит за социальной и политической обстановкой в ​​стране, комментирует ее, шутит и тому подобное. Через поисковик можно легко найти даже место работы Иванова — он адвокат с более чем 25-летним стажем.

Иванов ответил на заявления Арестовича. Он возмущен и называет советника лжецом. Мужчина убежден, что в случае, если бы речь шла об общении с ботом, реакция Арестовича была бы другой.

“Стыдно, что Украину представляют лжецы”, — резюмировал Иванов.

Кроме того, несмотря на заявления о лицемерных и ботах, Арестович ругался и на других людей с настоящими профилями. К примеру, на общественного деятеля, юриста и политического эксперта, кандидата в нардепы на выборах 2019 Андрея Смолия. Ему на замечания по поводу языка Арестович в привычной манере ответил: