Об этом он заявил в эфире радио “Донбас. Реалии”.
По словам Арестовича, можно говорить только о нарушении режима прекращения огня, а не о его срыве.
“Бывают дни, когда не стреляют вообще ни разу. Бывают дни, когда стреляют, ранят и убивают наших бойцов. Для того, чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, чтобы стороны вернулись к ведению боевых действий на протяжении не менее двух недель”, – отметил советник председателя ОП.
Тогда, по мнению Арестовича, можно было бы констатировать, что все международные механизмы по возврату к соблюдению режима не подействовали.
“Вот тогда лидеры “нормандской четверки” констатируют, что режим сорван. А сейчас мы можем говорить о нарушении режима в большей или меньшей степени”, – сказал советник.
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