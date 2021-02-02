Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что нет оснований говорить о срыве режима прекращения огня на фронте.

Об этом он заявил в эфире радио “Донбас. Реалии”.

По словам Арестовича, можно говорить только о нарушении режима прекращения огня, а не о его срыве.

“Бывают дни, когда не стреляют вообще ни разу. Бывают дни, когда стреляют, ранят и убивают наших бойцов. Для того, чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, чтобы стороны вернулись к ведению боевых действий на протяжении не менее двух недель”, – отметил советник председателя ОП.

Тогда, по мнению Арестовича, можно было бы констатировать, что все международные механизмы по возврату к соблюдению режима не подействовали.

“Вот тогда лидеры “нормандской четверки” констатируют, что режим сорван. А сейчас мы можем говорить о нарушении режима в большей или меньшей степени”, – сказал советник.