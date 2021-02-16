Об этом рассказывают #Буквы.
Так, Ирина Геращенко заявила, что к украинским военным применяют систему штрафов из-за того, что они открывают огонь.
По ее словам, уже два года военным на передовой не поднимают заработную плату, но есть премии и есть “целый ряд”, того, за что премии могут лишить. “Не открывать огонь, не фиксировать огонь противника …” – сказала Геращенко.
Арестович в ответ опроверг существование штрафов.
“Решение об открытии огня принимают командиры на местах. Нет запрета на стрельбу, нет штрафов за стрельбу … И так как умеют плакать военные, понимаете? Легенды могу часами рассказывать о том, как военные любят пожаловаться тем, кто приезжает на фронт: волонтерам, народным депутатам и так далее”, – сказал Арестович.
Эти слова очень удивили ведущего Вадима Карпьяка и Ирину Геращенко.
“Вы хотите сказать, что украинские военные жалуются?” – переспросил Вадим Карпьяк.
“Я не знаю, кто вы, но я знаю настоящих военных. Которые ни разу при тяжелых условиях несения службы не жаловались и не ныли. Они защищают страну, и мы ими гордимся”, – ответила Геращенко.
- Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович назвал “дятлами” и “крысами” тех, кто критиковал высказывание президента Владимира Зеленского о НАТО в недавнем интервью программе Axios канала HBO. Ему напомнили его собственные слова, где он называет президента ватником.
- Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал, что не видит ничего плохого в том, что Леонид Кравчук в эфире российского пропагандистского канала “Россия 1” вел дискуссию с террористом “ДНР” Денисом Пушилиным.