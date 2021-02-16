15 февраля в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV произошла словесная перепалка между спикером украинской делегации в ТКГ Алексеем Арестовичем и нардепом от "Европейской Солидарности" Ириной Геращенко.

Об этом рассказывают #Буквы.

Так, Ирина Геращенко заявила, что к украинским военным применяют систему штрафов из-за того, что они открывают огонь.

По ее словам, уже два года военным на передовой не поднимают заработную плату, но есть премии и есть “целый ряд”, того, за что премии могут лишить. “Не открывать огонь, не фиксировать огонь противника …” – сказала Геращенко.

Арестович в ответ опроверг существование штрафов.

“Решение об открытии огня принимают командиры на местах. Нет запрета на стрельбу, нет штрафов за стрельбу … И так как умеют плакать военные, понимаете? Легенды могу часами рассказывать о том, как военные любят пожаловаться тем, кто приезжает на фронт: волонтерам, народным депутатам и так далее”, – сказал Арестович.

Эти слова очень удивили ведущего Вадима Карпьяка и Ирину Геращенко.

“Вы хотите сказать, что украинские военные жалуются?” – переспросил Вадим Карпьяк.

“Я не знаю, кто вы, но я знаю настоящих военных. Которые ни разу при тяжелых условиях несения службы не жаловались и не ныли. Они защищают страну, и мы ими гордимся”, – ответила Геращенко.