Заключенные в аргентинской тюрьме в Буэнос-Айресе, в районе Вилла-Девото устроили массовый протест, требуя освобождения некоторых людей из-за опасений заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Заключенные вышли на крышу здания, где подожгли матрасы. Они также захватили два этажа тюрьмы. Некоторые из них держали плакаты с надписями: “Мы отказываемся умирать в тюрьме”, а некоторые – цепи, палки и другое оружие.

Протест начался после того, как заключенные узнали, что несколько человек в учреждении были заражены коронавирусом. Они требовали освобождения людей с повышенным риском заражения COVID-19.

По последним официальным данным, в Аргентине зарегистрировано 3435 подтвержденных случаев коронавируса и 167 смертей.