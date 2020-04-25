Об этом сообщает Reuters.
Заключенные вышли на крышу здания, где подожгли матрасы. Они также захватили два этажа тюрьмы. Некоторые из них держали плакаты с надписями: “Мы отказываемся умирать в тюрьме”, а некоторые – цепи, палки и другое оружие.
Протест начался после того, как заключенные узнали, что несколько человек в учреждении были заражены коронавирусом. Они требовали освобождения людей с повышенным риском заражения COVID-19.
По последним официальным данным, в Аргентине зарегистрировано 3435 подтвержденных случаев коронавируса и 167 смертей.
- Первые подтвержденные случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в украинском пентинциарном учреждении.