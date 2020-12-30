Аргентинский сенат легализовал аборты

Сенат Аргентины легализовал аборты до 14-й недели беременности. Это новаторский закон для региона, в котором действуют одни из самых строгих в мире законов о прерывании беременности.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Закон поддержали 38 сенаторов, против проголосовали 29, еще один воздержался.

До сих пор аборты разрешались только в случае изнасилования или когда здоровье матери находилось под угрозой.

Католическая церковь, которая остается очень влиятельной в Латинской Америке, выступила против этого шага, призвав сенаторов отклонить законопроект.

В то же время, активисты, которые поддерживают документ, надеются, что принятие закона в Аргентине – одной из крупнейших и самых влиятельных стран Латинской Америки – вдохновит другие страны последовать их примеру.

Ранее в декабре закон о легализации абортов одобрила нижняя палата парламента Аргентины. Также его поддержал президент страны Альберто Фернандес, выступавший за разрешение абортов в ходе предвыборной кампании.