Аргентинский сенат легализовал аборты

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.
Закон поддержали 38 сенаторов, против проголосовали 29, еще один воздержался.
До сих пор аборты разрешались только в случае изнасилования или когда здоровье матери находилось под угрозой.
Католическая церковь, которая остается очень влиятельной в Латинской Америке, выступила против этого шага, призвав сенаторов отклонить законопроект.
В то же время, активисты, которые поддерживают документ, надеются, что принятие закона в Аргентине – одной из крупнейших и самых влиятельных стран Латинской Америки – вдохновит другие страны последовать их примеру.
Ранее в декабре закон о легализации абортов одобрила нижняя палата парламента Аргентины. Также его поддержал президент страны Альберто Фернандес, выступавший за разрешение абортов в ходе предвыборной кампании.
- 22 октября Конституционный суд Польши постановил, что аборт в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания противоречит конституции страны. Таким образом, суд ограничил и без того узкий перечень случаев, в которых женщины могут сделать аборт. Отныне аборт в Польше станет возможным лишь в случаях, если женщина была изнасилована, если имел место инцест, или же в случае, если беременность несет угрозу для жизни женщины. Решение суда спровоцировало протесты в Польше.
- Почти 70% поляков поддерживают проведение референдума в стране по вопросу абортов. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного исследовательским институтом IBRiS по заказу польского издания Onet.pl.