Covid-19 Украина

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Аргентинский сенат легализовал аборты

Сенат Аргентины легализовал аборты до 14-й недели беременности. Это новаторский закон для региона, в котором действуют одни из самых строгих в мире законов о прерывании беременности.

Среда, 30 декабря 2020, 12:30

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Закон поддержали 38 сенаторов, против проголосовали 29, еще один воздержался.

До сих пор аборты разрешались только в случае изнасилования или когда здоровье матери находилось под угрозой.

Католическая церковь, которая остается очень влиятельной в Латинской Америке, выступила против этого шага, призвав сенаторов отклонить законопроект.

В то же время, активисты, которые поддерживают документ, надеются, что принятие закона в Аргентине – одной из крупнейших и самых влиятельных стран Латинской Америки – вдохновит другие страны последовать их примеру.

Ранее в декабре закон о легализации абортов одобрила нижняя палата парламента Аргентины. Также его поддержал президент страны Альберто Фернандес, выступавший за разрешение абортов в ходе предвыборной кампании.

  • 22 октября Конституционный суд Польши постановил, что аборт в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания противоречит конституции страны. Таким образом, суд ограничил и без того узкий перечень случаев, в которых женщины могут сделать аборт. Отныне аборт в Польше станет возможным лишь в случаях, если женщина была изнасилована, если имел место инцест, или же в случае, если беременность несет угрозу для жизни женщины. Решение суда спровоцировало протесты в Польше.
  • Почти 70% поляков поддерживают проведение референдума в стране по вопросу абортов. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного исследовательским институтом IBRiS по заказу польского издания Onet.pl.
Теги: закон, аборт, Аргентина, католики, сенат

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