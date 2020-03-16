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Архиерей ПЦУ назвал любое изменения формы причастия богохульством

Архиерей Православной церкви Украины Дмитрий Рудюк назвал отсутствием веры и богохульством любое изменение формы причастия.

Понедельник, 16 марта 2020, 12:01

Об этом он Рудюк написал на своей странице в Facebook.

“Предостерегаю вас от того, что любое неуважение к страшным животворящим Телу и Крови Господним, которые подаются из Святой Чаши, придумывание всяких способов причастия, которые противоречат традиционной форме причастия в Православной Церкви или какие-то ограничения в причастии истинных Тела и Крови Господа Иисуса Христа являются ничем другим, как обесцениванием, богохульством и отсутствием веры в Господа Иисуса Христа и Его Честные Тело и Кровь”, – заявил он.

При этом архиерей призвал не слушать и не выполнять советов об изменении формы Причастия.

“Те, кто такое внедряет, являются падшими и духовно обманутыми христианами”, – написал он.

В то же время Рудюк добавил, что других советов медиков по поводу чистоты и гигиены в Церкви просят придерживаться.

Архиерей подчеркнул, что его заявление является личным.

Теги: причастие, коронавирус, ПЦУ, эпидемия

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