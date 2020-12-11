Об этом сообщают #Буквы.

В марте 2020 Кабинет Министров Украины принял постановления №№218, 219 “О ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины” и “Об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора”.

Этими постановлениями Кабмин приостановил действие другого постановления (№553 от 23 мая 2011 года) “Об утверждении Порядка осуществления государственного архитектурно-строительного контроля” до начала функционирования новой Государственной градостроительной инспекции.

Таким образом работа местных органов государственного архитектурно-строительного контроля (территориальные подразделения ГАСИ и органы местного самоуправления, которым предоставлены такие функции) была заблокирована.

Что предлагает Минрегион?

В пятницу, 11 декабря, глава министерства Алексей Чернышев объявил, что ведомство инициирует возобновление действия постановления КМУ № 553. Проект соответствующего постановления должен быть рассмотрен на ближайшем очередном заседании правительства.

По словам Чернышева, только за последний месяц органы местного самоуправления прислали 70 жалоб о том, что в их городах появились незаконные застройки, а они не могут повлиять на это.

“Из-за отсутствия госконтроля, в частности, с стороны органов местного самоуправления, в украинских городах возник строительный коллапс. Поскольку местные власти никоим образом не могут повлиять на самовольное строительство, это уже приводит к трагическим последствиям. Мы все прекрасно помним инцидент в Одессе, где обвалилась часть жилого дома, памятника архитектуры, в результате незаконных работ застройщика по демонтажу здания расположенного рядом. Такая ситуация, к сожалению, происходит по всей стране”, — объяснил Чернышев.

Министр заверил, что в случае принятия постановления местные органы власти смогут осуществлять контроль, плановые и внеплановые проверки и останавливать незаконное строительство.

Чернышев также заявил, что этот шаг никоим образом не останавливает реформу градостроительства, начатую в марте этого года.

“ГАСИ будет ликвидирована”, — подчеркнул Чернышев.

Позиция местных властей

В тот же день Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления “Ассоциация городов Украины” заявила, что поддерживает инициативу Минрегиона по возврату архитектурно-строительного контроля на места.

“Ассоциация городов Украины приветствует и поддерживает инициативу министра Алексея Чернышева по восстановлению действия постановления №553 и призывает правительство как можно скорее одобрить соответствующий проект постановления и вернуть местному самоуправлению полномочия осуществлять архитектурно-строительный контроль”, — говорится в заявлении.

В АГУ заявляют, что последние 9 месяцев строительная сфера была без надлежащего контроля, в частности, со стороны органов местной власти, что привело к серьезным последствиям.

“Это приводит к беспорядку в сфере градостроительства, нарушение имущественных прав физических и юридических лиц, их прав на надлежащую защиту своих интересов со стороны государства”, — отмечают в ассоциация.