Знімками співачка поділилася в своєму Instagram.
27-річна Гранде вийшла заміж за Далтона Гомеса – агента з елітної нерухомості з Каліфорнії.
Відомо, що пара познайомилася незадовго до пандемії коронавірусу COVID-19. Гранде і Гомес разом перебували на карантині протягом декількох місяців.
Співачка вказала у підписах до фото дату весілля – 15 травня 2021 року.
Церемонія була таємною і пройшла в місті Монтесіто (штат Каліфорнія) – у домі Гранде, інформує видання Vogue, яке розповіло про деталі весілля й опублікувало відповідні фото.
У цьому будинку пара зазвичай проводить багато часу.
Наречена була одягнена в білу шовкову сукню із відкритою спиною від Vera Wang. Образ доповнили фата з атласним бантом, туфлі від Giuseppe Zanotti та сережки з перлами і діамантами від дизайнера Лоррейн Шварц.
Наречений одягнув костюм від бренду Tom Ford.
Аріану Гранде супроводжували до вівтаря її батьки.
Загалом на церемонії були присутні менше 20 близьких друзів і родичів пари.
“Вони одружилися. Весілля були невеликим й інтимним – менше 20 людей. Кімната була сповнена щастя і любові. Пара і обидві сім’ї не могли бути щасливішими”, – зазначив у коментарі виданню People представник Гранде.
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- У грудні минулого року Аріана Гранде оголосила про заручини із бойфрендом і показала каблучку.