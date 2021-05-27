Американська співачка, володарка "Греммі" Аріана Гранде підтвердила, що вийшла заміж, і опублікувала перші фото зі свого таємного весілля.

Знімками співачка поділилася в своєму Instagram.

27-річна Гранде вийшла заміж за Далтона Гомеса – агента з елітної нерухомості з Каліфорнії.

Відомо, що пара познайомилася незадовго до пандемії коронавірусу COVID-19. Гранде і Гомес разом перебували на карантині протягом декількох місяців.

Співачка вказала у підписах до фото дату весілля – 15 травня 2021 року.

Церемонія була таємною і пройшла в місті Монтесіто (штат Каліфорнія) – у домі Гранде, інформує видання Vogue, яке розповіло про деталі весілля й опублікувало відповідні фото.

У цьому будинку пара зазвичай проводить багато часу.

Наречена була одягнена в білу шовкову сукню із відкритою спиною від Vera Wang. Образ доповнили фата з атласним бантом, туфлі від Giuseppe Zanotti та сережки з перлами і діамантами від дизайнера Лоррейн Шварц.

Наречений одягнув костюм від бренду Tom Ford.

Аріану Гранде супроводжували до вівтаря її батьки.

Загалом на церемонії були присутні менше 20 близьких друзів і родичів пари.

“Вони одружилися. Весілля були невеликим й інтимним – менше 20 людей. Кімната була сповнена щастя і любові. Пара і обидві сім’ї не могли бути щасливішими”, – зазначив у коментарі виданню People представник Гранде.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)