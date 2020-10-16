На территории Турции раскопали могилу легендарного древнегреческого поэта и астронома Арата. Мужчина жил и творил в 315 году до нашей эры.

Об этом сообщает издание Greek Reporter.

Отмечается, что археологи наткнулись на уникальную могилу в древнем городе Соли Помпейполис, в турецкой провинции Мерсин.

Руины древнего города были найдены еще в XIX веке, когда группа археологов раскопала руины Зимбиллы Тепе в черноморском регионе страны.

По словам профессора Рэмзи Ягджы, который участвовал в раскопках, мемориальная таблица с могилы Арата в городе была обнаружена впервые. В этом и заключается абсолютная уникальность находки.

“Впервые была обнаружена мемориальная гробница, связанная с археологией древнего города Соли Помпейполис. Кроме знакомых зданий, таких как улицы с колоннами, древний порт, театр и баня, было обнаружено, что-то уникальное. Эта находка дает динамику древнему городу и может повлиять на туризм в регионе “, – отметил Ягджы.

Поэт и астроном Арат жил и творил во времена эллинизма и римского периода. Его работы до сих пор изучаются. Арата считают автором астрономической поэмы “Явления” в 732 стихах и поэмы “Признаки погоды” в 422 стихах. В его честь NASA назвало один из кратеров на Луне.

Археологи надеются, что могила мыслителя будет внесена в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.