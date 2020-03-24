Итальянский дизайнер Джорджио Армани (Джорджио Армани) выкупил первые полосы в 60 итальянских газетах, чтобы обратиться с благодарностью к медикам, которые работают в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает газета WWD.

На первых полосах 60 итальянских газет было размещено обращение дизайнера к медикам и персоналу больниц.

“Очень трогательно видеть, как вы заняты своей работой, несмотря на трудности, и какие усилия прилагаете. Теперь весь мир о них знает. Я думаю, что мои чувства также связаны с моим собственным желанием стать врачом, когда я был юным и искал свой путь. Вся компания Giorgio Armani хочет поддержать всех вас, от носильщика до медсестры, от семейного врача до всех специалистов в этом секторе. Я лично хочу выразить вам поддержку”, – написал он.

В частности, обращение напечатали в таких крупных национальных ежедневных изданиях, как Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Giornale и Il Sole 24 Ore, спортивных газетах Tutto Sport и Corriere dello Sport, региональных газетах Gazzetta del Sud, La Sicilia, Corriere Adriatico, Messaggero Veneto, La Nuova Venezia, Il Tirreno, Brescia oggi и так далее.