Об этом сообщает CNN Turk.

Уточняется, что турецко-иранская граница будет односторонне закрыта с 23 февраля.

При этом точные сроки карантина пока не оглашались. Позже турецкие власти намерены объявить, будут ли также закрыты железнодорожные перевозки.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook также объявил, что государство закрывает границу с Ираном.

“Уважаемые соотечественники, правительство примет решение на две недели перекрыть границу с Ираном. Будет приостановлено воздушное сообщение между нашими странами и въезд людей через КПП “Мегри”, – написал он.