Об этом Гончаренко написал на своем Telegram-канале.

“Сегодня мы все услышали от Зеленского, что наша армия обеспечена и боеспособна. К сожалению, она обеспечена и боеспособна  только в мечтах нашего президента”, – написал Гончаренко.

По словам нардепа, Зеленский “планомерно делает все, чтобы в случае наступления российских войск у нас не было никакой возможности защищаться”.

Для подтверждения своих обвинений Гончаренко опубликовал собственные данные по обеспечению вооружением украинской армии. Нардеп отметил, что военные обеспечены некоторым вооружением на 10-15%   потребностей:

  • ВОГ 25 ВОГ 25П (гранаты к подствольным гранатометам) – обеспечение менее 10%;
  • ВОГ 17 (гранаты для автоматических гранатометов) – менее 5%;
  • мина 60 мм – менее 20%;
  • мина 120 мм – около 30%;
  • выстрел для пушек МТ-12 “Рапира” – около 30%;
  • выстрел для пушек 2А36 – менее 10%;
  • выстрел для пушки-гаубицы Д-20 – около 20%;
  • ракеты Ольха, Смерч – около 15%.

“Господин Зеленский, почитайте, пожалуйста, статью уголовного кодекса Украины о государственной измене. Ознакомьтесь, вам будет очень полезно “, – добавил нардеп.

Армія забезпечена та боєздатна лише у мріях президента, - Гончаренко

  • 20 октября президент Владимир Зеленский выступил с ежегодным обращением к Парламенту, в котором говорил о борьбе с COVID-19, предвыборной кампании на местных выборах, сложный 2020 и др. В ходе выступления Зеленский сказал, что украинская армия является боеспособной и обеспеченной.