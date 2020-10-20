Об этом Гончаренко написал на своем Telegram-канале.
“Сегодня мы все услышали от Зеленского, что наша армия обеспечена и боеспособна. К сожалению, она обеспечена и боеспособна только в мечтах нашего президента”, – написал Гончаренко.
По словам нардепа, Зеленский “планомерно делает все, чтобы в случае наступления российских войск у нас не было никакой возможности защищаться”.
Для подтверждения своих обвинений Гончаренко опубликовал собственные данные по обеспечению вооружением украинской армии. Нардеп отметил, что военные обеспечены некоторым вооружением на 10-15% потребностей:
- ВОГ 25 ВОГ 25П (гранаты к подствольным гранатометам) – обеспечение менее 10%;
- ВОГ 17 (гранаты для автоматических гранатометов) – менее 5%;
- мина 60 мм – менее 20%;
- мина 120 мм – около 30%;
- выстрел для пушек МТ-12 “Рапира” – около 30%;
- выстрел для пушек 2А36 – менее 10%;
- выстрел для пушки-гаубицы Д-20 – около 20%;
- ракеты Ольха, Смерч – около 15%.
“Господин Зеленский, почитайте, пожалуйста, статью уголовного кодекса Украины о государственной измене. Ознакомьтесь, вам будет очень полезно “, – добавил нардеп.
- 20 октября президент Владимир Зеленский выступил с ежегодным обращением к Парламенту, в котором говорил о борьбе с COVID-19, предвыборной кампании на местных выборах, сложный 2020 и др. В ходе выступления Зеленский сказал, что украинская армия является боеспособной и обеспеченной.