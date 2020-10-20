Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опроверг заявление президента Владимира Зеленского о том, что украинская армия по состоянию на 20 октября 2020 года обеспечена и боеспособна.

Об этом Гончаренко написал на своем Telegram-канале.

“Сегодня мы все услышали от Зеленского, что наша армия обеспечена и боеспособна. К сожалению, она обеспечена и боеспособна только в мечтах нашего президента”, – написал Гончаренко.

По словам нардепа, Зеленский “планомерно делает все, чтобы в случае наступления российских войск у нас не было никакой возможности защищаться”.

Для подтверждения своих обвинений Гончаренко опубликовал собственные данные по обеспечению вооружением украинской армии. Нардеп отметил, что военные обеспечены некоторым вооружением на 10-15% потребностей:

ВОГ 25 ВОГ 25П (гранаты к подствольным гранатометам) – обеспечение менее 10%;

ВОГ 17 (гранаты для автоматических гранатометов) – менее 5%;

мина 60 мм – менее 20%;

мина 120 мм – около 30%;

выстрел для пушек МТ-12 “Рапира” – около 30%;

выстрел для пушек 2А36 – менее 10%;

выстрел для пушки-гаубицы Д-20 – около 20%;

ракеты Ольха, Смерч – около 15%.

“Господин Зеленский, почитайте, пожалуйста, статью уголовного кодекса Украины о государственной измене. Ознакомьтесь, вам будет очень полезно “, – добавил нардеп.