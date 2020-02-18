Об этом Ермак написал на своей странице в Facebook.
“То, что эта атака состоялась в пятую годовщину Дебальцевской трагедии – особый цинизм. Глубокое соболезнование семье погибшего. Но именно поэтому мы сегодня делаем все для того, чтобы эту войну закончить. Чтобы утром не приходили такие новости, чтобы наши воины вернулись к своим семьям живыми”, – написал он.
При этом, по словам главы Офиса президента, Украина делает все для того, чтобы закончить войну.
“Да, мы хотим мира, но одновременно мы увеличиваем финансирование на армию и активно работаем над повышением ее обороноспособности. Да, мы идем путем переговоров, но одновременно и путем внутреннего усиления: наша армия готова отвечать на подобные атаки, и давать достойный отпор агрессору” , – написал Ермак.
- Сегодня под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области с самого утра – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого).
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнюю атаку оккупантов на Донбассе, назвав ее попыткой сорвать мирный процесс.
- Фракция “Европейской Солидарности” требует вызвать сегодня в Верховную Раду министра обороны Украины Андрея Загороднюка и начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака в связи с эскалацией ситуации на Донбассе.