Американский актер и продюсер, а также бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер на фоне вспышки заболевания короновирусом показал, как правильно мыть руки.

Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Шварценеггер подчеркнул, что руки следует мыть минимум 20 секунд. Он добавил, что моет их минимум 50 раз в день.

“Вы кладете немного (мыла, – ред.), затем моете очень, очень тщательно, хорошо? Вы видите? Затем я делаю вот так, потом делаю вот так. Тогда я тру тут, затем тут, а затем моем пальцы. Вот как мы моем руки. Вы моете их в течение 20 секунд, минимум. Каждый должен сделать это. Каждый должен мыть руки не менее 20 секунд. Я делаю это много раз. Я мою руки минимум 50 раз в день. Все, что я делаю, я мою руки снова и снова, снова и снова”, – сказал он.

После чего актер обратился к своей собаке:

“Теперь, когда я прикасаюсь к тебе, ты не заразишься вирусом”.

I tried to do a hand-washing tutorial for Cherry but I think you guys will pay more attention. Be safe. Wash your hands. Listen to scientists and experts, not foreheads. Together, we can slow this down and protect each other. #COVID19 Опубликовано Arnold Schwarzenegger Пятница, 13 марта 2020 г.