Об этом Кличко написал в Facebook.

“Друзья! Несколько дней назад моему другу Арни сделали операцию на сердце. Поставили новый аортальный клапан. Но он сильный и победитель! Чувствует себя хорошо. И следит за событиями в Украине”, – отметил он.

Также Кличко прикрепил открытку от Шварценеггера, с результатами экзитпола и подписью “Виталий, поздравляю. Я так горжусь тобой. С наилучшими пожеланиями, твой друг, Арнольд”.